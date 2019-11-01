Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama
6 saat önce
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K. örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilip tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı