Gaziantep'te Fetö'den 4 Tutuklama
18 dakika önce
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep, Adana
, Mersin
, Osmaniye
ve Şırnak
'ta polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan, Kahramanmaraş
ve Adana'da yakalanarak, Gaziantep'e getirilen 2 kişi de sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:56 Kaynak: DHA
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