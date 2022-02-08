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Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

08.02.2022 14:43
Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
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