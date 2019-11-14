Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, FETÖ'nün "askeri öğrenci sorumlusu"na 6 yıl 10 ay hapis
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, FETÖ'nün 'askeri öğrenci sorumlusu'na 6 yıl 10 ay hapis

Gaziantep'te, FETÖ'nün "askeri öğrenci sorumlusu"na 6 yıl 10 ay hapis

7 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, FETÖ'nün

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Kaya ile avukatı katıldı.

Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgüt mensubu askeri öğrencilerle ilgilendiği iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Savcı, sanığın ByLock kullandığını ve askeri öğrenci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilen örgüt üyelerinin takibini yapan "öğretmen" konumunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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