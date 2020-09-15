Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmet K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı sanığın uzun bir süre örgüte ait kurumlarda çalıştığını, bunun yanı sıra "ser rehberlik" ve gazete temsilciliği gibi yan görevlerinin de bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İsmet K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.