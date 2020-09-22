Gaziantep'te FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evinde yakalanan sanık, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve tutuksuz sanık Emre Ö'nün katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve sanığın terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Savcı ise örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan sanığın FETÖ'nün tepe yöneticisiyle 13 kez görüşme kaydının bulunduğunu, ByLock ve farklı uygulamaları kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.