Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ'nün 'katip yapılanması' davasında, 4 sanığa mahkumiyet - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ'nün

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hepsi tutuksuz olan 7 sanıktan Arslan Bülbül, Cihan Kara, M.K. ile avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından sanıklar Cihan Kara, İsmail Akgül ve Arslan Bülbül'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Y.K. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar A.D, M.K. ve M.K'nin ise beraatine karar verdi.

Cihan Kara, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi
Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar kamerada Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:16 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika
22:16 Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika
22:15 Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı - Son Dakika
22:15 İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika
22:06 Fethiye zabıtasında yaka kamerası dönemi - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:17:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]