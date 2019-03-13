Gaziantep'te Fetö'nün Mahrem İmamı Tutuklandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, örgütün askeri öğrenci mahrem imamı Ü.A., sevk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, örgütün askeri öğrenci mahrem imamı Ü.A., sevk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün asker yapılanmasında askeri öğrenci mahrem imamı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Ü.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:38 Kaynak: DHA
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