Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

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