Gaziantep 'te, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Hüseyin Y. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

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