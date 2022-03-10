Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

10.03.2022 11:31
Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhittin F. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasında, İstanbul'un Avrupa yakası "kara astsubaylardan sorumlu grup abisi" olduğunu ve "Nevzat" kod ismini kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhittin F'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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