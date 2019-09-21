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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında M.U., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.U. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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