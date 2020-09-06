Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında gözaltına alınan F.G. isimli şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Tutuklanan F.G., işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:53 - Kaynak: İHA
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