Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te fetö operasyonu: 12 gözaltı
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Gaziantep'te fetö operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'hijyen evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te fetö operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'hijyen evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı, 'hijyen evleri' olarak adlandırılan 12 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 bin dolar, sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Paraya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
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