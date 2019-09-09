Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

56 dakika önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ait 'Hijyen Evler' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon yaptı. 12 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 5 bin dolar, yakalanmamak amacıyla farklı isimlere düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 12 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı
ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı Mahrem imamlar altını ıslatan öğrenciyi hipnozla tedavi ettirmiş Diyarbakır'da barış bildirisine imza atan 3 akademisyen beraat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]