Son Dakika | FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

25.04.2022 15:36
Son Dakika | FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme yöntemlerini kullanarak yöneticilerle irtibat kurdukları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme yöntemlerini kullanarak yöneticilerle irtibat kurdukları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüyor. TEM ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerini engelleme amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde istihbari bilgiler elde edildi. Bilgiler üzerine harekete geçen TEM ekipleri örgüte şafak operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme yöntemlerini kullanarak örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları tespit edilen, tasfiye edilmiş 14 askeri okul öğrencisinin de aralarında olduğu toplam 19 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, otomatik tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 şarjör, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

Son Dakika | FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika | FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika | FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


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