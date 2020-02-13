Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si ByLock kullandığı tespit edilen 3 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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