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Son dakika haber: GAZİANTEP - FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: GAZİANTEP - FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

08.02.2022 14:13

Son dakika haber: Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde bulunan infaz koruma memurlarının da yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haber: GAZİANTEP - FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber: GAZİANTEP - FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber: GAZİANTEP - FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GAZİANTEP - FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: GAZİANTEP - FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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