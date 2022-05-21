Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

21.05.2022 10:59
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, adresleri belirlenen A.B.A, Ç.K ve İ.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B.A'ya yurt dışı yasağı, Ç.K ve İ.Ç'ye ev hapsi uygulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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