Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki şahıslardan 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma...
Ankara'da fetö soruşturmasında 82 gözaltı kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Bakanlık'tan, ABD'li askerlerin kara devriyesine YPG bayrakları ile çıktıkları iddialarına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 20:36:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]