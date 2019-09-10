Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki şahıslardan 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP
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