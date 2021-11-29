Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede görevli 7 katip ve 1 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti

Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket

Yargı'nın Ceylin'i, sinema filmiyle geliyor! Karanlık Gece bir linç hikayesini anlatıyor!

Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!

Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti

Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı