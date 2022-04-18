Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

18.04.2022 13:37
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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