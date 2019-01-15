Gaziantep'te Fetö/pdy Davası
1 saat önce
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik, örgütün sözde "bölge eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Atilla Serper'in yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik, örgütün sözde "bölge eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Atilla Serper'in yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Adıyaman
'da tutuklu bulunan Serper, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Cumhuriyet savcısı, önceki celsede esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.
Sanık Serper, esas hakkındaki savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:51 Kaynak: AA
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