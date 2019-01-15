Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 2 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 2 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar Nihat Doğan ve Zeki Yılmaz ile avukatları katıldı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını ve suçsuz olduklarını söyledi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıklarını, sanık Doğan'ın örgütte bazı zaafları olanların nitelendirildiği "EA" kategorisinde bulunduğunu, sanık Yılmaz'ın ise zaafları olmayan, kendini örgüte teslim edenlerin yer aldığı "SAYA" grubunda yer aldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Polis, Gaziantep, Güncel
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