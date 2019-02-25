Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin davada, örgütün okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetö/pdy Davası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin davada, örgütün okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Süleyman Özen ile avukatı katıldı.

Sanık Özen, suçlamaları kabul etmeyerek, hakkındaki ByLock raporunun gerçeği yansıtmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının fotoğrafını ve yazılarını paylaştığını, örgütle iltisaklı kurumda öğretmenlik yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Özen'in yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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