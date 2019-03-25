Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün eğitim yapılanmasının çatı şirketinde çalışan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Davası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün eğitim yapılanmasının çatı şirketinde çalışan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurhayat Ağır katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanığın avukatı, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün eğitim yapılanmasının çatı şirketinde çalıştığını ve eşinin adına kayıtlı telefon hattında ByLock programını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ömür Gedik'in Kızı Gaziantep'te Evlendi 5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2) Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fetö/pdy Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]