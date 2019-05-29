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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

14 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY davası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar Demirtaş ile avukatı katıldı.
Sanık Demirtaş, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını savunan Demirtaş, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün her şeyiyle teslim olan ancak yöneticilik vasıfları olmayan polis memurlarının ifade edildiği "Say" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Demirtaş'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:30 Kaynak: AA
Polis, Gaziantep, Güncel
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