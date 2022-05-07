Gaziantep'te FETÖ/PDY firarisi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ/PDY firarisi yakalandı

07.05.2022 10:14
Gaziantep'te FETÖ/PDY firarisi yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli firari yakalandı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli firari yakalandı. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın kentte olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, adres tespitinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te FETÖ/PDY firarisi yakalandı - Son Dakika


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