Gaziantep'te FETÖ/PDY mensubu 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te FETÖ/PDY mensubu 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ/PDY mensubu 3 şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te ve Nizip ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY mensubu 3 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te ve Nizip ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 2'sinin bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Gaziantep il merkezi ve Nizip ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 2'si bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.


Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:59:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te FETÖ/PDY mensubu 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]