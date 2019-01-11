Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 eski hakim gözaltına alındı.
Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 eski hakim gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) tarafından dün meslekten ihraç edilen Şanlıurfa
hakimi Yakup Tatlı ile Mardin
hakimi Tuba Şule Kızıltoprak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Öte yandan, ihraç edilenler arasında yer alan eski Gaziantep hakimi Mahmut Yaşar
hakkında daha önce açılmış dava bulunduğu öğrenildi.
HSK tarafından dün 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:48 Kaynak: AA
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