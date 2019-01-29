Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün çeşitli kademelerinde görev aldığı ve örgütün "Gaziantep eyalet öğrenci mesulü" olduğu ileri sürülen "Yusuf" kod adlı S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da olduğu belirlenen zanlı, Ceyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Gaziantep'e getirilen S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel
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