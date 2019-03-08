Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te, Fethullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te, Fethullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle arandıgˆı belirlenen ve daha o¨nce meslekten ihrac¸ edilen eski üstegˆmen N.P. için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, No¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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