Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te, Fethullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı.

Gaziantep'te, Fethullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle arandıgˆı belirlenen ve daha o¨nce meslekten ihrac¸ edilen eski üstegˆmen N.P. için gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, No¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince tutuklandı.

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