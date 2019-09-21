Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde bölge talebe mesulü olduğu ve askeri öğrencilerle irtibatı bulunduğu öne sürülen M.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.