Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde "mühendis ve teknik eleman sorumlusu" olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "il imamına" bağlı "mühendis ve teknik eleman sorumlusu" olduğu öne sürülen H.B.B. operasyonla gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.