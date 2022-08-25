Firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Son Dakika
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Firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

25.08.2022 09:50
Firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan M.A. isimli örgüt üyesi sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 17 araca ceza Konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 17 araca ceza 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Son Dakika
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