GAZİANTEP'te, polisin terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri önceki gün yaptığı eş zamanlı operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.