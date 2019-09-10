Gaziantep'te fetö/pdy soruşturmasına 7 tutuklama
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GAZİANTEP'te, polisin terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:39 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polisin terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri önceki gün yaptığı eş zamanlı operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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