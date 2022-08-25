İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve firari durumda olan M.A.'nın Gaziantep 'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, M.A.'yı gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. M.A., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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