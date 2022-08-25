Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve firari durumda olan M.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, M.A.'yı gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. M.A., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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