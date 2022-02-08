Üye Girişi
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

08.02.2022 14:32
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli 11 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:38:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement