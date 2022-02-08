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Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

08.02.2022 21:37
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli 11 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı - Son Dakika
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