Üye Girişi
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 2 firari yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 2 firari yakalandı

15.02.2022 17:22
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 2 firari yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve E.K. isimli 2 firari şahıs yakalandı.

Yakalanan 2 firari şahıs, yapılan işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 2 firari yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:14 Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:26 İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayan mağdurlar adalet için kampanya başlattı
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:29:05. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 2 firari yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement