Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.Y., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari M.A.Y.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresi belirlenen şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. M.A.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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