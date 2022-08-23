Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı

23.08.2022 09:32

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari M.A.Y.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresi belirlenen şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. M.A.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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