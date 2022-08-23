Gaziantep'te firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

23.08.2022 10:17

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan M.A.Y. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan M.A.Y. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli şahsın kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Firari örgüt üyesi, belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Son Dakika
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