Gaziantep'te FETÖ sanığı 3 iş adamından birine 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 3 iş adamından birine 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi, diğer 2 sanık beraat etti.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Asım Kökoğlu, oğlu Muhammet Murat Kökoğlu ile akrabası Muhammet Emin Tümer ile avukatları katıldı.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Murat Kökoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgileri nedeniyle indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.
Heyet, sanıklar Asım Kökoğlu ile Tümer'in beraatine karar verdi.
Kaynak: AA
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