Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alınan astsubay Ali Parıldar ile avukatı katıldı.

Sanık Parıldar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle 2014 yılından önce bağlantısının bulunduğunu ancak daha sonra bağını kestiğini ve herhangi bir suç işlemediğini öne sürdü.

Duruşma savcısı ise sanığın örgüt hiyerarşisinde yer aldığını ve "mahrem imamlarca" ankesörlü hattan aranarak iletişim kurulduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Parıldar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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