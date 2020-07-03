Gaziantep'te FETÖ sanığı eczacıya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eczacı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Erhan B. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, dosyada herhangi bir tanık veya ihbarın bulunmadığını, soruşturma nedeniyle eczanesinin kapandığını ve mağdur olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erhan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.