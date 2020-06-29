Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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