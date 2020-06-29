Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesinden bağlandı.

Sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarla ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:03 Kaynak: AA

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