Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "mahrem imam" tarafından ankesörlü telefondan arandığı belirlenen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "mahrem imam" tarafından ankesörlü telefondan arandığı belirlenen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık eski astsubay Şenol Zorba ile avukatı katıldı.

Sanık Zorba, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve FETÖ'nün evlerinde kalmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasında yer aldığını ve "mahrem imamlar" tarafından kullanılan ankesörlü telefondan arandığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Zorba'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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