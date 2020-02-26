Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık Şahin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamlarınca ankesör/sabit hattan arandığını, kod isim kullandığı ve "himmet" adı altında örgüte maddi yardımda bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Şahin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını, aleyhine beyanda bulunanların baskı altında ifade verdiğini gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Şahin Şahin ile avukatı katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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