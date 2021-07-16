Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Duruşma savcısı, sanığın örgütün Siirt 'teki asker yapılanmasında yer aldığını, mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan arandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüt yurdunda kaldığını, herhangi bir faaliyete katılmadığını öne sürdü.

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