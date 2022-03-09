Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

09.03.2022 16:28
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hamit Ali Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın örgütle ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Paralel Devlet Yapılanması, Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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